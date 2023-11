Kehl: "Es ist Zeit" für einen BVB-Sieg gegen Bayern

Nach fast genau fünf Jahren ist Borussia Dortmund das Warten auf einen Bundesliga-Sieg gegen Bayern München leid. "Es ist mal wieder Zeit", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Spitzenspiel gegen den Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr/Sky): "Wir wollen jede Gelegenheit nutzen, sie in direkten Duellen zu schlagen. Besonders zu Hause."

Zuletzt allerdings ist das 2018 gelungen: am 10. November bezwang der BVB die Bayern damals 3:2, zwei Tore erzielte Marco Reus. Kehl sieht in dem Duell "das größte Spiel, das wir in Deutschland haben. Die Rivalität ist immer da." Zumal die Dortmunder den möglichen Meistertitel in den letzten Minuten der vergangenen Saison noch an die Münchner verloren - auf dramatische Weise.