Krösche: Zehn Millionen sind keine Peanuts

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird auch in Zukunft bei Transfers keine verrückten Dinge machen. „Es wird oftmals so abgetan, als wären zehn Millionen Euro für uns Peanuts. Wenn wir so viel Geld ausgeben, dann müssen wir vollständig überzeugt sein, dass uns der Spieler weiterhilft“, sagte Sportvorstand Markus Krösche im Sport1-Interview.