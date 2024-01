Anfeindungen gegen Freiburg-Kapitän Christian Günter

Demnach sah sich der Freiburger auch mit Anfeindungen in den sozialen Medien konfrontiert. „Extern wusste ja keiner, wie es wirklich gelaufen ist. Trotzdem wurde geschrieben: ‚Wie dumm bist du eigentlich, so früh wieder anzufangen nach dem Armbruch.‘ Oder: ‚Du lässt die Mannschaft im Stich.‘ Das tat manchmal schon weh, da muss man stabil sein.“

Günter dankt Streich für Unterstützung

Rückhalt habe ihm seine Frau gegeben, auch sein Berater sei immer für ihn dagewesen. „Aber auch die Teamkollegen, die Trainer - ohne diese Unterstützung wäre es schwierig gewesen. Zu wissen, einen Halt zu haben, hat enorm geholfen. Ich bin extrem dankbar“, sagte Günter und bedankte sich auch explizit bei SC-Trainer Christian Streich: „Er hat sich oft bei mir gemeldet und kam in der akuten Phase immer wieder nach dem Training bei mir in der Klinik vorbei. Diese Anteilnahme werde ich ihm nie vergessen.“

Günter hatte sich in einem Testspiel in der Vorbereitung den rechten Arm gebrochen, mit einer speziellen Schiene in der ersten Runde des DFB-Pokals sein Comeback gegeben und auch am ersten Bundesliga-Spieltag auf dem Platz gestanden. Im Training brach er sich daraufhin den lädierten Arm erneut.