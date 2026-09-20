Mario Basler mit düsterer Prognose zum HSV im Doppeplass

Mario Basler sieht trotz des ersten Saisonsiegs große Probleme auf den HSV zukommen. Im Doppelpass äußert der Europameister deutliche Zweifel am Kader der Hamburger. Armin Veh nimmt dagegen Trainer Merlin Polzin in Schutz.

Der erste Befreiungsschlag ist dem Hamburger SV gelungen. Nach drei Niederlagen zum Saisonstart feierte der HSV beim 2:1 gegen den 1. FC Köln den ersten Dreier. Mario Basler stellte den Hamburgern im FIROCKX-Doppelpass dennoch eine düstere Prognose aus.

„Ich glaube, dass der HSV große Probleme bekommt, die Klasse zu halten“, erklärte der SPORT1-Experte. Sein Urteil über die Hamburger fällt deutlich aus: „Sie sind nicht gut genug mit der Truppe.“

Mario Basler prognostiziert große HSV-Probleme Mario Basler prognostiziert große HSV-Probleme © IMAGO/Rene Traut

Vor allem einen Abgang sah Basler kritisch: „Man hat einen Weltklasse-Spieler verloren und diese Position nicht adäquat ersetzen können“, behauptete der 57-Jährige mit Blick auf Luka Vuskovic.

Basler sorgt sich – Veh stärkt Polzin den Rücken

Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison von Tottenham an den HSV ausgeliehen worden und entwickelte sich zu einem Leistungsträger der Norddeutschen. In 30 Pflichtspielen erzielte der Kroate sechs Tore. Nach dem Ende seiner Leihe wechselte der 19-Jährige im Sommer von Tottenham zu Brighton & Hove Albion.

Während Basler vor allem den Kader kritisch sah, stellte sich Armin Veh im Doppelpass hinter HSV-Trainer Merlin Polzin. Erst am Freitag hatten die Hanseaten die langfristige Vertragsverlängerung mit dem 35-Jährigen bekannt gegeben. Eine genaue Laufzeit nannte der Verein nicht, Medienberichten zufolge soll das neue Arbeitspapier bis 2029 gelten.

„Er ist nach acht Jahren mit dem HSV aufgestiegen und trotz einer schwierigen Saison hat er die Klasse gehalten. Wenn man dem kein Vertrauen schenkt, ist man selbst schuld“, sagte Veh.

Gleichzeitig warnte der frühere Bundesliga-Trainer davor, die langfristige Verlängerung überzubewerten: „Das ist schon bemerkenswert, aber er muss das erstmal bis 2029 schaffen. Die Halbwertszeit bei Trainern ist nicht so lange. So echte Dreijahresverträge gibt es nicht mehr.“

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Polzin hatte den HSV nach seiner Amtsübernahme im November 2024 zunächst in die Bundesliga und in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt. Nach dem Fehlstart in die Saison gelang mit dem Sieg gegen Köln nun vorerst etwas Entlastung.

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