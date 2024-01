Bayern-Pläne: Denkmal und Straße für Beckenbauer

"Die Allianz Arena in der Franz-Beckenbauer-Allee Nr. 5 - das wäre doch sensationell", sagte Dreesen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte bereits in den Tagen nach Beckenbauers Tod am 7. Januar von dem Vorhaben berichtet, eine Straße in der bayerischen Landeshauptstadt nach dem gebürtigen Münchner zu benennen.