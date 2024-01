DFB: Reus träumt von Teilnahme bei Heim-EM

Marco Reus hat eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft nicht ausgeschlossen. Wie der BVB-Star im exklusiven SPORT1 -Interview erklärte, würde er sich über eine Teilnahme bei der Heim-EM im Sommer freuen.

„Natürlich hätte ich im Sommer Lust bei der EM dabei zu sein. […] Jeder hat es am Ende durch seine eigenen Leistungen selbst in der Hand, um auf den EM-Zug aufzuspringen.“

Reus sagte EM 2021 noch selbst ab

Der Mittelfeld-Star hatte seine Teilnahme für die zurückliegende Europameisterschaft 2021 einen Tag vor Kaderbekanntgabe noch selbst abgesagt, um seinen von Verletzungen geplagten Körper zu schonen. Auch die EM 2016 in Frankreich verpasste Reus, Ex-Bundestrainer Joachim Löw hatte den Dortmunder nicht nominiert. Lediglich bei der WM 2018 und EM 2012 stand der 34-Jährige im DFB-Kader.

Bereits im Oktober hatte Reus sein Interesse an der Teilnahme bei der Heim-EM angedeutet. „Ich bin offen dafür, wenn mein Körper mir sagt ‚ja‘ und alles so weit passt. Dann sage ich niemals nie“, so der BVB-Star im Podcast Viertelstunde Fußball, der von seinem ehemaligen Mitspieler Kevin Großkreutz und Kommentator Cornelius Küpper moderiert wird.