Gladbach-Keeper wartet weiter auf sein Comeback

Das Comeback von Gladbach-Keeper Jonas Omlin verzögert sich weiterhin! Ende August des vergangenen Jahres verletzte sich der 29-Jährige im Training an der Schulter und musste anschließend operiert werden. Seitdem wird er durch Ersatztorwart Moritz Nicolas vertreten.

Anfänglich plante Gladbach mit einem Comeback am 14. Januar gegen den VfB Stuttgart, allerdings wird daraus wohl nichts. „Jonas soll im Laufe des Februars wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Er ist dann natürlich nicht sofort wieder bei 100 Prozent nach der langen Verletzung“, erklärte Fohlen-Coach Gerardo Seoane .

Trotzdem ist Omlin schon ins Training eingestiegen. Derzeit arbeitet er individuell daran, die Muskulatur in der Schulter wieder zu stärken. Außerdem übt er Hechtsprünge auf einer Matte, um die Schulter weiterhin so wenig wie möglich zu belasten. Wie Bild berichtete, soll er in den nächsten Tagen jedoch wieder auf den Rasen zurückkehren und auch dort vorerst individuell trainieren.