"Dickes Brett zu bohren": Schultz weiter vom FC überzeugt

Timo Schultz vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln glaubt weiter fest an den Klassenerhalt. „Wir wissen, dass wir noch ein dickes Brett zu bohren haben“, sagte der Trainer der abstiegsbedrohten Kölner: „Aber wir sind dran. Wir haben noch genug Zeit, die Saison ist noch lang.“

Am Ende würde es nicht zählen, "wo man im Februar oder März steht, sondern wo man am Ende steht". Man sei beim FC der "Überzeugung, dass wir am Ende den Platz erreichen, der ausreichend ist". Sollte das der Relegationsplatz sein, dann nehme man "noch zwei Spiele dazu". Derzeit belegen die Rheinländer den 16. Platz, der zur Relegation berechtigt.