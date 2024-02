Gegen die Bayern: Streich hofft auf Ende der Krise

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hofft ausgerechnet in der Partie gegen Bayern München auf ein Ende der Krise. "Bayern wird unter allen Umständen gewinnen wollen", sagte der Coach am Donnerstag mit Blick auf das Punktspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den Rekordmeister: "Wir werden alles tun, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen. Die Jungs sind hochmotiviert, wir haben nichts zu verlieren."