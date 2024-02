Leihe mit Kaufoption: Schalke-Stürmer geht zu Bundesliga-Klub

"Wir freuen uns, dass wir mit Sebastian Polter eine neue Komponente für unser Spiel erlangen", sagte Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht: "Ich bin froh, dass wir einen Spieler gefunden haben, der in unseren sportlichen und finanziellen Rahmen passt. Mit seiner Physis und Statur ist er der klassische Zielstürmer, den wir unserem Kader zuführen wollten."

Zuletzt nahm Polter aber wieder am Schalker Mannschaftstraining teil. Vor seiner Verletzung war Polter zu elf Spielen in der zweiten Liga gekommen, in denen ihm drei Tore gelangen.