Basler attackiert Bayern wegen Tuchel: "Haben ihr Gesicht ein bisschen verloren"

„Ich habe die Bayern in der Personalie nicht verstanden. Spielen wir mal folgendes Szenario durch: Bayern wird Zweiter in der Bundesliga und gewinnt die Champions League. Deswegen kann ich es bis heute nicht nachvollziehen, dass man Thomas Tuchel vor die Tür gesetzt hat“, sagte Basler bei ran .

Tuchel-Entlassung war ein „Schnellschuss“

Basler spricht von „Gesichtsverlust“

Über die Vereinspolitik der letzten Jahre sagte Basler: „Ich glaube schon, dass der FC Bayern sein Gesicht in den vergangenen zwei, drei Jahre ein bisschen verloren hat. Man kann ja theoretisch auch viel Geld sparen. Wenn mit Tuchel im Sommer Schluss ist, muss man ihn noch weiterbezahlen oder eine Abfindung bezahlen. Ein neuer Trainer wird auch Geld kosten. Es spricht nichts dagegen, am Schluss zu sagen: ‚Wir haben nochmal über alles nachgedacht, wir behalten Thomas.‘“

Zu den hohen Kosten, die eine Neuverpflichtung mit sich bringen wird, sieht Basler auch die Möglichkeiten am Trainermarkt als limitiert an: „Der Trainermarkt gibt nicht allzu viele Alternativen her. Ich glaube auch, dass Xabi Alonso in Leverkusen bleibt oder zu einem anderen Verein geht. Der Einzige, den ich mir ganz gut vorstellen könnte, wäre Zinédine Zidane.“