BVB-Star Füllkrug auf Haalands Spuren

Fast eine Torbeteiligung pro Spiel! Niclas Füllkrug überzeugt in dieser Saison vor allem beim Blick auf seine Scorerpunkte: 19-mal (elf Tore; acht Vorlagen) war der deutsche Nationalspieler direkt an einem BVB-Tor beteiligt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In 20 seiner bisherigen 22 Einsätze stand er in der Startelf. Eine Bilanz, die bislang bei Borussia Dortmund nur ein gewisser Erling Haaland vorweisen konnte (27 Scorerpunkte in 22 Spielen).

„Es ist klar, dass man das jetzt nicht unbedingt vergleichen muss. Trotzdem glaube ich, dass das für die Möglichkeiten, die wir haben, für die Saison, die wir spielen, und für die Punkte und Tore, die wir haben, schon gut ist. Zumal da ja echt ein paar schöne Aktionen - wie einige Vorlagen und das ein oder andere Tor - dabei waren“, sagte Füllkrug im Sky-Interview.

Füllkrug so gut wie Haaland?

Vergleicht man Füllkrugs Zahlen bei Borussia Dortmund mit denen, die Haaland in seiner Zeit beim BVB vorzuweisen hatte, fällt auf: Der Norweger hat in nahezu jeder Statistik die Nase vorne. Der City-Star war beispielsweise häufiger an Toren und Torschüssen beteiligt und hat vor allem in Sachen Geschwindigkeit (36,3 km/h) deutliche Vorteile gegenüber dem 31-Jährigen (31,4 km/h).

{ "placeholderType": "MREC" }

Und doch gibt es auch Werte, in denen Füllkrug vor dem City-Star steht. Der 31-Jährige hatte im Schnitt öfter Ballbesitzphasen, also Situationen, in denen er länger den Ball halten konnte. Außerdem führte er mehr Zweikämpfe (21) als Halland zu seiner BVB-Zeit (17) und legte in 90 Minuten mehr Strecke auf dem Rasen zurück (durchschnittlich 0,4 Kilometer mehr).

Fazit: In den ausschlaggebenden Punkten kommt Füllkrug nicht an die Haaland-Werte heran. Und dennoch ist der gebürtiger Hannoveraner enorm wichtig für die Dortmunder.

BVB-Star Füllkrug glänzt als Vorbereiter

In der vergangenen Saison traf kein Dortmunder in der Bundesliga zweistellig. Das hat Füllkrug, auch wenn er sich noch viel mehr Tore wünscht, schon nach 24 Spieltagen erreicht. Auffällig ist, dass Füllkrug neben seinen elf Toren schon siebenmal als Vorbereiter glänzte.

Den Grund dafür sieht er vor allem in seinen Mitspielern auf den Außenpositionen: „Das sind auch zielstrebige Spieler, die gerne zum Abschluss kommen und auch die Möglichkeiten haben, sich individuell durchzusetzen. Deswegen finde ich mich dann oft in der Vorbereiter-Rolle wieder. Solange ich helfen kann und das der Mannschaft guttut, bin ich da vollkommen mit einverstanden.“

{ "placeholderType": "MREC" }