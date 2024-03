Fußball-Transfermarkt: Haaland äußert sich zu Wechselgerüchten

„Hier habe ich meine Leute in meiner Nähe und ich genieße es. Ich bin sehr zufrieden mit den Menschen um mich herum: dem Trainer, dem Vorstand... Es ist eine gute Gruppe von Menschen und ich bin sehr glücklich“, versicherte Haaland.

Allerdings erklärte der Norweger ebenfalls: „Wenn ich das sage, gibt es vielleicht Schlagzeilen, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber ich bin glücklich.“

Star-Duo um Haaland und Mbappé bezahlbar?

Auch wenn sich der Mittelstürmer demnach zurzeit wohlfühle, ist die Tür bezüglich eines vorzeitigen Wechsels wohl nicht gänzlich geschlossen. Vor allem Real Madrid kursierte in den Medien immer wieder als möglicher Interessent.

Bereits im Januar befeuerte die spanische AS die Gerüchte und schrieb davon, dass man im Umfeld von Haaland darüber nachdenke, ob ein Wechsel zu einem Klub wie Real Madrid notwendig sei, um mehr Anerkennung zu erhalten. Bei den The Best FIFA Football Awards war Haaland zuvor leer ausgegangen.