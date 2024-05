Angelino wechselt von Leipzig nach Rom

Fußball-Bundesligist RB Leipzig und der spanische Linksverteidiger Angelino gehen endgültig getrennte Wege. Nachdem der 27-Jährige im Winter auf Leihbasis zur AS Rom wechselte, schließt sich Angelino dem Serie-A-Klub nun fix an. In der abgelaufenen Rückrunde kam er dort in 16 Partien zum Einsatz und stand 14-mal in der Startelf.