Sky: Bayern einigt sich mit Burnley über Kompany-Transfer

Die schier endlose Trainersuche des FC Bayern steht offenbar unmittelbar vor dem Ende: Wie der Fernsehsender Sky am Samstag berichtete, einigte sich der deutsche Rekordmeister mit dem FC Burnley über einen Wechsel von Vincent Kompany. Der Belgier soll in München einen Vertrag bis 2027 erhalten, die Ablösesumme an den Premier-League-Absteiger zwischen zehn bis zwölf Millionen Euro betragen. Nun fehle lediglich die Unterschrift des früheren Innenverteidigers.