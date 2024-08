Fix am Deadline Day! Ex-Dortmunder zur Eintracht

Eintracht Frankfurt holt Mahmoud Dahoud dauerhaft zurück in die Fußball-Bundesliga. Der zweimalige Nationalspieler kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion und erhält einen Vertrag bis 2026, das gab die Eintracht am Freitag kurz nach Schließung des Transferfensters bekannt.

Dahoud stand in der vergangenen Saison in Brighton unter Vertrag, war in der Rückrunde aber bereits an den VfB Stuttgart verliehen.