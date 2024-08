Nach Wechsel-Gerüchten: Gosens nicht im Union-Kader

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens steht offenbar vor einem Last-Minute-Wechsel und gehört nicht zu Union Berlins Kader für den Heimspiel-Auftakt in der Bundesliga. Wie Sky vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Aufsteiger FC St. Pauli berichtete, soll der Linksverteidiger zur AC Florenz nach Italien wechseln. Für Gosens spielt Neuzugang Tom Rothe von Beginn an.