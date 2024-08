Warum der BVB bei Pascal Groß eine Ausnahme machte

Wie er der SZ sagte, habe er sich die Frage gestellt: „Stehe ich eigentlich dafür, einen 33 Jahre alten Spieler zu holen? Meine Antwort fiel klar aus: Ich darf nicht politisch entscheiden, danach, was irgendwo in der Zeitung steht oder vielleicht auch mal negativ kommentiert wird, sondern danach, was gut für die Mannschaft, für den Verein, für den Trainer ist.“