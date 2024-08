Nächster BVB-Neuzugang fix! Groß verstärkt Dortmund

Groß hatte zuletzt bei Brighton & Hove Albion in der Premier League gespielt. Zuvor war er für den FC Ingolstadt und den Karlsruher SC sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga aktiv. Medienberichte, wonach der BVB sieben Millionen Euro plus etwaige Boni für Groß überweist, kann SPORT1 bestätigen.