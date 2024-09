Bayern-Star: "Ich bin froh, dass er bei uns ist"

Setzt sich Upamecano endgültig bei Bayern durch?

Das soll in dieser Spielzeit besser werden: Upamecano stand in allen drei Pflichtspielen des Rekordmeisters in der Startelf. Beim 3:2-Sieg in Wolfsburg sah er allerdings nicht immer gut aus - ebenso wie sein Abwehrkollege Minjae Kim.