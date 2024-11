FC Bayern: So packt Eberl die Verhandlungen an

„Es sollte immer so sein, dass man eine sehr gute Basis hat – mit dem Spieler, was immer ein großes Verdienst des Trainers ist. Wir reden immer über Verträge, Fakten und Geld, aber dass man auch eine Zwischenmenschlichkeit braucht, dass man sich wohlfühlen muss und man Wertschätzung erhalten will, ist auch klar“, sagte Eberl am Donnerstag auf Nachfrage von SPORT1.