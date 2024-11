Kimmich über Vertrag: "Sehr, sehr wichtige Entscheidung"

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich von Bayern München will bei seiner Zukunftsentscheidung nichts überstürzen und auch die teils heftige Kritik an seiner Person berücksichtigen. Die Frage nach einer möglichen Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrages sei "sehr interessant und spannend", sagte der 29-Jährige im Lager der DFB-Elf in Frankfurt am Mittwoch.