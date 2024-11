Nach nächstem Rückschlag: Kiel gegen Heidenheim unter Druck

Nach dem nächsten Rückschlag wächst beim Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel der Druck. Fünf Tage nach dem Pokal-Aus beim 1. FC Köln treffen die Kieler in der Bundesliga am Samstag (15.30/Sky) auf den 1. FC Heidenheim - und gieren nach dem ersten Erstligasieg der Vereinsgeschichte. Trainer Marcel Rapp will die Bedeutung der Partie gegen den möglichen Konkurrenten im Abstiegskampf dennoch nicht überbewerten.