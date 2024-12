Deshalb fehlt Kompany auf der Bayern-JHV

Der eng getaktete Spielplan erlaubte es weder Bayern-Trainer Vincent Kompany noch den Profis auf der Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters anwesend zu sein. Nach dem 4:2-Erfolg über den 1. FC Heidenheim am Samstag sind die Münchner bereits am Dienstag in der Champions League gegen Donezk (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) gefordert.