Ist er der wahre BVB-Kapitän?

In der 12. Spielminute grätschte Nico Schlotterbeck Jamal Musiala den Ball ab, sprang auf, ballte die Faust und schrie seine Gefühlswallung in Richtung Haupttribüne. Doch der emotionalste Moment an diesem Tag war für den BVB-Kapitän (Can gesperrt, Brandt verletzt) schon vorher.