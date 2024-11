Bundesliga: Einzelkritik - Top-Noten für vier BVB-Stars

Manfred Sedlbauer 30.11.2024 • 21:21 Uhr Borussia Dortmund erkämpft einen Punkt gegen den FC Bayern und setzt den positiven Trend weiter fort. Während eine Aktion von Jamie Gittens lange Zeit den Unterschied macht, überzeugt ein neues Duo.

Es sah lange Zeit danach aus, als könnte Borussia Dormtund wirklich gegen den FC Bayern gewinnen. Doch ein Durcheinander nach einem Freistoß resultierte im Ausgleich. Das Bundesliga-Topspiel endete 1:1.

Youngster Jamie Gittens glänzte – mal wieder – mit einer sehenswerten Einzelleistung. Ein durch die Verletzung von Waldemar Anton neu formiertes Duo überzeugte und war der Garant für den Punkterfolg. Ein Ex-Münchner wird sich aber ärgern. Er ließ die Chance zu einer noch höheren Führung liegen.

GREGOR KOBEL: Hielt alles, was es zu halten gab. Durfte gleich zu Beginn bei einem Sané-Abschluss fliegen, boxte den Ball sicher weg (7. Spielminute). Auch bei zu kurzen Rückpässen oder hohen Bälle in den Strafraum aufmerksam. War kurz nach der Pause mit einer Weltklasse-Parade gegen Müller (50.) zur Stelle. Beim Musiala-Ausgleich machtlos. SPORT1-Note: 1,5

BVB-Abwehr ließ wenig zu

RAMY BENSEBAINI: Stand beim ersten gefährlichen Abschluss von Sané zu weit weg (8.). Sonst machte er seine Sache gegen den Flügelflitzer sehr gut, ließ ihn kaum zur Entfaltung kommen und konnte sich auch immer wieder offensiv einschalten. SPORT1-Note: 2

NICO SCHLOTTERBECK: Führte die Mannschaft wegen der Sperre von Can als Kapitän aufs Feld. Spielte mehrere starken Pässe in die Offensive. Wie z.B. vor dem Führungstor von Gittens, den er mit einem öffnenden Pass bediente. Schaltete sich auch offensiv ein, indem er Müller aussteigen ließ und Sabitzer steil schickte. Doch Neuer hechtete gerade noch dazwischen (37.). Defensiv stand er sattelfest, nur einmal musste er Musiala entwischen lassen, störte ihn dann aber noch entscheidend, sodass der Münchner den Ball nur noch auf Müller ablegen konnte. Auch emotional war er ein echter Anführer. Feierte seine eigene Grätsche gegen Musiala (12.) und riss mit solchen Aktionen seine Mannschaft mit. Beim Gegentor weit weg von Geschehen. SPORT1-Note: 1,5

WALDEMAR ANTON (bis 18.): Kam gerade erst vor einer Woche nach muskulären Problemen zurück und musste früh ausgewechselt werden. Bitter. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

JULIAN RYERSON (bis 74.): Bekam gleich zu Beginn Musiala nicht gestellt und foulte in gefährlicher Situation. Sonst gewohnt aggressiv in den Zweikämpfen. Bekam bei einigen guten Balleroberungen lauten Applaus von den Rängen. Tel machte keinen Stich gegen ihn. Gegen Coman hatte er deutlich mehr Probleme und konnten den eingewechselten Franzosen nur mit einem Foul stoppen (71.), wofür er die Gelbe Karte kassierte und kurze Zeit später ausgewechselt wurde. SPORT1-Note: 2

Sabitzer vergibt Entscheidung - Gittens überragt

FELIX NMECHA: War viel mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt, überzeugte dabei. Scheute keinen Zweikampf und befreite sich mit seiner Dynamik des Öfteren aus kniffligen Situationen. SPORT1-Note: 3

PASCAL GROSS: Blieb auch in schwierigen Situationen ruhig am Ball und versuchte vieles spielerisch zu lösen. Extrem laufstark und fleißig in der Defensive. SPORT1-Note: 3

MARCEL SABITZER (bis 90.): Rückte für den angeschlagenen Brandt in die offensive Zentrale. Lieferte sich einige intensive Duell mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Verpasste in der Druckphase der Münchner die Riesen-Chance zum 2:0. Wollte es nach einem Musterzuspiel von Beier allein machen, scheiterte aber an Neuer (62.): SPORT1-Note: 4

MAXIMILIAN BEIER: Begann auf dem rechten Flügel und nicht wie zuletzt in der Sturmspitze. Hing im ersten Durchgang komplett in der Luft, hatte nach 22 Minuten bei einem Klärungsversuch seinen ersten Ballkontakt. Lief trotzdem enorm viele Räume zu und arbeitete viel zurück. Unterstützte, wie Gittens auf der anderen Seite, häufig die Außenverteidiger. Steigerte sich nach der Pause extrem und trat dann auch offensiv in Erscheinung: Erst flankte er mustergültig auf Gittens, der sich beim Abschluss zu lang Zeit ließ (50.). Später bediente er den durchlaufenden Sabitzer, der an Neuer scheiterte (62.). Standing Ovations erhielt er nach einem Tackling im eigenen Sechzehner gegen Musiala und ballte daraufhin die Faust. SPORT1-Note: 2,5

JAMIE GITTENS (bis 74.): Zunächst kaum in Aktion, dann explodierte er unaufhaltsam: Mit einer Körpertäuschung ließ er Laimer stehen, lief alleine auf Neuer zu und platzierte die Kugel mit seinem schwächeren linken Fuß aus spitzem Winkel ins lange Eck (27.) – Führung für den BVB. Kurz nach der Pause fehlte ihm bei einer Beier-Flanke der Mut - die Direktabnahme wäre besser gewesen. Nutzte auch in der Folge immer wieder seine Geschwindigkeitsvorteile, um an Laimer vorbeizugehen. Auch defensiv arbeitete er häufig mit zurück. SPORT1-Note: 1,5

Guirassy bemüht - Süle mit gelungenem Comeback

SERHOU GUIRASSY: Rieb sich in den Zweikämpfen an Kim und Upamecano auf. Schöne Chance nach feinem Zusammenspiel mit Bensebaini. Rutschte beim Abschluss allerdings weg und der Ball sauste weit über das Tor (42.). War in der Spitze ständig anspielbar und hielt einige Bälle. Bekam dabei auch viel auf die Socken. SPORT1-Note: 3

Ab 18. NIKLAS SÜLE: Kam nach seiner langen Verletzungspause (gut sieben Wochen) für den angeschlagenen Anton in die Partie. Ließ sich das aber überhaupt nicht anmerken und strahlte enorme Ruhe und Passsicherheit aus (zur Halbzeit Passquote 100 Prozent). Beim Gegentreffer hielt er beim Freistoß erst noch den Kopf hin und sackte daraufhin zusammen - bei der folgenschweren Flanke somit ohne Zuordnung – bitter. SPORT1-Note: 1,5

Ab 74. DONYELL MALEN: Lange nicht so auffällig wie Gittens. Hing aber auch mit dem Münchner Übergewicht zusammen. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

Ab 74. YAN COUTO: Kam für den gelb-vorbelasteten Ryerson in die Partie. Hatte enorme Probleme mit dem pfeilschnellen Coman. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.