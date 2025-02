FC Bayern: Palhinha und Goretzka beginnen gegen VfB

Trainer Vincent Kompany vom Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Topspiel beim VfB Stuttgart sein defensives Mittelfeld neu sortieren. Weil neben Joshua Kimmich, der an einer Sehnenreizung laboriert, auch Aleksandar Pavlovic krankheitsbedingt nicht dem Münchner Kader angehört, stehen Leon Goretzka und João Palhinha in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in der Aufstellung.