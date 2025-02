FCA: Dahmen könnte Hitz-Rekord brechen

Augsburgs Torwart Finn Dahmen könnte am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den SC Freiburg einen Vereinsrekord aufstellen. Der 26-Jährige ist zuletzt 343 Minuten ohne Gegentor geblieben. Die bisherige FCA-Bestmarke hält Marwin Hitz aus der Saison 2015/16: Der Schweizer hielt 399 Minuten die Null.

Für Trainer Jess Thorup ist dies aber "nicht wichtig". Er wolle, sagte er am Freitag, "über diesen Rekord eigentlich gar nichts hören. Danach können wir darüber gerne reden und uns freuen, wenn es klappt. Der Fokus liegt auf dem Spiel."

Dahmen hatte nach der Winterpause Nediljko Labrovic als Nummer eins abgelöst. Seitdem hat der frühere Mainzer in acht Einsätzen nur drei Gegentore hinnehmen müssen.

Dahmen hat so maßgeblichen Anteil an der beeindruckenden Serie der Schwaben, die seit sieben Spielen bei vier Siegen ohne Niederlage sind. Mit 31 Punkten liegt der FCA im gesicherten Mittelfeld, doch zu weit will Thorup nicht denken. "Wir haben noch nichts erreicht. Wir sind auf einem guten Weg, um die nächsten Schritte zu machen. Das nächste Ziel könnten 40 Punkte sein", sagte der Däne. Dies habe zuletzt auch gut funktioniert, "nicht auf die Tabelle zu schauen".