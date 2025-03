Alonso mit "großem Respekt" vor Bayern: "Aber wir bleiben cool"

Xabi Alonso geht den deutschen Champions-League-Kracher gegen Bayern München mit einem Hauch von Ehrfurcht an. „Wir sind nicht dumm. Wir wissen, dass wir gegen den FC Bayern spielen“, sagte der Spanier nach der überzeugenden 4:1 (3:1)-Generalprobe in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt : „Wir müssen großen Respekt haben, wir spielen zwei Spiele, eins in München und eins zu Hause. Aber wir bleiben cool.“

Bayern gegen Leverkusen in der Champions League

In den vergangenen Duellen entwickelte sich Leverkusen allmählich zum Angstgegner der Münchner. In dieser Saison stehen bereits die Duelle Nummer vier und fünf an. Alonso und Co. beendeten bereits die Reise der Bayern im DFB-Pokal, vor zwei Wochen agierte die Werkself beim torlosen Heimspiel in der Liga dazu hochüberlegen.