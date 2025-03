FC Bayern mit Dier und Guerreiro

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany vertraut am Samstagnachmittag im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli auf Eric Dier und Raphael Guerreiro. Dier ersetzt in der Innenverteidigung wie erwartet den verletzten Dayot Upamecano. Guerreiro spielt links in der Viererkette für Alphonso Davies, der mit einem Kreuzbandriss ausfällt.