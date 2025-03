Kovac: "Nehmen Klub-WM sehr ernst"

Niko Kovac kämpft in der Fußball-Bundesliga mit Borussia Dortmund erbittert und geprägt von Rückschlägen um die Europapokal-Qualifikation, doch mit Blick auf die Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) setzt der BVB-Trainer sich und der Mannschaft hohe Ziele. "Wir nehmen das Turnier sehr ernst und wissen, dass es finanziell und für die Anerkennung extrem wichtig ist. Das Achtelfinale müssen und wollen wir erreichen, das ist das Minimalziel", sagte der 53-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag.

Das Traineramt in Dortmund ist für den früheren Bayern-Coach trotz schwacher Ergebnisse in der Liga "ein Traumjob". Der Kroate betonte, der BVB sei "ein Klub mit großer Strahlkraft, bei dem ich mich jetzt schon heimisch fühle", doch: "Obwohl wir unter den Top acht in Europa sind, stehen wir zu Recht in der Kritik. Ohne Ergebnisse entstehen Unruhe und negative Kritik. Dieser müssen wir uns stellen."