Eberl-Debatte: Bayern-Sportchef kriegt es "gar nicht so mit"

Der Münchner Sportvorstand will sich auf Fußball fokussieren und bügelt auch die Causa Müller ab.

Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern hat die Diskussionen um seine Person ebenso beiseite geschoben wie jene über die Zukunft von Klub-Ikone Thomas Müller. „Tatsächlich kriege ich das gar nicht so mit“, sagte Eberl am Donnerstag über die Spekulationen über interne Kritik an seiner Arbeit bis hin zu einer möglichen vorzeitigen Trennung.