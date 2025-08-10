Hummels will Auszeit einlegen: "Über Jahre nichts machen"

SID 10.08.2025 • 10:17 Uhr Bis auf einen Job als TV-Experte plant der Weltmeister von 2014 vorerst keine weiteren Tätigkeiten. Dennoch verrät er etwas über seine Zukunftspläne.

Fußball-Rentner Mats Hummels hat in näherer Zukunft eine Rolle im Profigeschäft für sich ausgeschlossen. „Bis auf meinen Experten-Job im TV werde ich erst einmal nichts machen. Und zwar über Jahre nichts“, sagte der langjährige deutsche Nationalspieler der Bild. Er wolle zwar nie etwas ausschließen, „aber der klare Plan ist, dass ich wirklich über einen langen Zeitraum keine andere Aufgabe übernehme.“ Hummels wird am Sonntag im Rahmen des Testspiels seines ehemaligen Vereins Borussia Dortmund gegen Juventus Turin offiziell verabschiedet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hummels verriet jedoch, er wolle „auf jeden Fall“ später mal für die Dortmunder arbeiten: „Da muss ich auch nicht drum herumreden. Das ist eine Option, die ich mir gut vorstellen kann und die sehr wahrscheinlich ist“, sagte er: „Aber für mich steht noch nicht fest, in welche Richtung es gehen wird. Dieser Gedanke soll sich bei mir in den kommenden Monaten entwickeln. Ich möchte von innen heraus spüren, wofür ich brenne.“ Bereits vor zwei Monaten war bekannt geworden, dass er ab der kommenden Saison als Experte bei Champions-League-Übertragungen von Prime Video agieren wird.