Rolfes bestätigt: Hincapié vor Wechsel nach England

SID 01.09.2025 • 14:47 Uhr Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang eines Leistungsträgers aus der Double-Saison 2023/24. Piero Hincapié zieht es wohl in die Premier League.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang eines Leistungsträgers aus der Double-Saison 2023/24. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler Piero Hincapié steht vor einem Wechsel in die englische Premier League. „Piero ist beim Medizincheck in London“, sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes am Montag: „Das wird voraussichtlich über die Bühne gehen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Vertrag des Ecuadorianers in Leverkusen läuft noch bis 2029, beinhaltet aber angeblich eine Ausstiegsklausel über rund 60 Millionen Euro. Hincapié würde gerne zum FC Arsenal wechseln. Auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea wurden zuletzt als mögliche Interessenten genannt.