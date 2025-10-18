Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Braucht der FC Bayern Nico Schlotterbeck? Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Braucht Bayern Schlotterbeck?

Nico Schlotterbecks Zukunft ist weiter offen. Braucht der FC Bayern den DFB-Star? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
Bei der Schlüsselübergabe der Dienstwagen von Audi spricht der Führungsspieler des FC Bayern München, Joshua Kimmich, über seinen Kollegen in der Nationalmannschaft, Nico Schlotterbeck.
SPORT1
Nico Schlotterbecks Zukunft ist weiter offen. Braucht der FC Bayern den DFB-Star? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite