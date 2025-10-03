Offiziell: Kompany-Vertrauter verlässt den FC Bayern

SPORT1 03.10.2025 • 20:10 Uhr Der FC Bayern lässt einen Athletiktrainer nach Belgien ziehen. Bram Geers arbeitete bereits seit Jahren mit Vincent Kompany zusammen.

Bayern-Coach Vincent Kompany muss den Abgang eines engen Vertrauten verkraften: Athletiktrainer Bram Geers verlässt den deutschen Rekordmeister und kehrt in seine belgische Heimat zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Künftig wird der 32-Jährige beim RSC Anderlecht als „Performance-Direktor“ arbeiten. Der belgische Klub bestätigte die Verpflichtung von Geers am Freitag offiziell.

Geers war im Sommer 2024 gemeinsam mit Kompany zum FC Bayern gekommen. Beide kennen sich bereits seit Jahren: Sowohl beim FC Burnley als auch zuvor bei Anderlecht arbeitete Geers unter dem ehemaligen Weltklasse-Verteidiger als Athletikcoach.

Anderlecht-Boss bedankt sich beim FC Bayern

Schon im Mai hatte es Gerüchte um einen Bayern-Abschied von Geers gegeben. Damals hieß es, dass der 32-Jährige aus privaten Gründen gerne in seine Heimat zurückkehren wolle. Nun ist dieser Schritt vollzogen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Anderlechts Sport-Geschäftsführer Tim Borguet begrüßte die Rückkehr von Geers. „Bram steht für die Expertise und Persönlichkeit, die den hohen Anforderungen des Royal Sporting Club Anderlecht gerecht werden. Er wird die leitende Stimme einer der wichtigsten Abteilungen des Vereins sein“, wird der Verantwortliche zitiert.