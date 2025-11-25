Shootingstar Ouédraogo fällt wochenlang aus

SID 25.11.2025 • 14:31 Uhr Der Leipziger fehlt aufgrund einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle.

Verletzungspech für Shootingstar Assan Ouédraogo: Der Jung-Nationalspieler hat eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle erlitten und wird dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wochenlang fehlen. Das gab der Tabellenzweite am Dienstag bekannt.

„Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden. Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und fügte an: „Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung.“

Ouédraogo hat eine traumhafte Woche hinter sich. Nach seiner Einwechslung im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (6:0) erzielte er den Treffer zum Endstand. Am vergangenen Sonntag zeigte der Mittelfeldspieler in der Begegnung gegen Werder Bremen (2:0) eine starke Leistung und traf sehenswert zur Führung. Im Spiel gegen Werder erlitt er allerdings auch die Verletzung, die ihn nun ausbremst. Schon in der vergangen Saison fehlte Ouédraogo aufgrund mehrerer Verletzungen häufig.