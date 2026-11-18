Babak Rafati wollte sich vor 15 Jahren das Leben nehmen. Im SPORT1-Interview spricht der frühere Schiedsrichter darüber, wie er heute über den Suizidversuch denkt.

Er pfiff – und wusste noch nicht, ob er auf Elfmeter oder Schwalbe entscheiden würde. Bei seinem letzten Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim beschäftigte Babak Rafati die Angst um seinen Job mehr als das Geschehen auf dem Platz.

35 Tage später, am 19. November 2011, versuchte er, sich das Leben zu nehmen. An diesem Donnerstag jährt sich dieser Tag zum 15. Mal. Im SPORT1-Interview spricht der 56-Jährige über seine Krise, den Weg zurück ins Leben und den Druck im Profifußball.

Er übt erneut Kritik an seinen damaligen Kollegen und Vorgesetzten, gegen die sich aber bereits in der Vergangenheit unter anderem der damalige Schiedsrichter-Boss, Herbert Fandel entschlossen wehrte. Zudem hinterfragt Rafati sein eigenes Verhalten – und erzählt, warum er den Jahrestag heute mit seiner Familie als zweiten Geburtstag feiert.

So denkt Rafati heute über seinen Suizidversuch

SPORT1: Herr Rafati, an diesem Donnerstag jährt sich Ihr Suizidversuch zum 15. Mal. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diesen Jahrestag?

Babak Rafati: Es war ein schrecklicher Tag, aber im Rückblick empfinde ich viel Demut. Ich feiere diesen Tag jedes Jahr mit meiner Frau Rouja und unserem Sohn Etienne als zweiten Geburtstag. Unser Sohn ist dann immer eifersüchtig, dass sein Papa zwei Geburtstage hat und er nur einen. Später wird er es verstehen.

Rafati von damaligen Kollegen enttäuscht

SPORT1: Wenn Sie auf Ihre damalige Situation zurückschauen: Wie viel haben die Menschen in Ihrem beruflichen Umfeld von Ihrer Belastung mitbekommen – und was hätten Sie damals von ihnen gebraucht?

Rafati: Anfangs war ich sehr enttäuscht über einige Kollegen, weil sie mitbekamen, wie unsere Führung mit mir umging. Heute frage ich mich selbstkritisch, was ich selbst in der Hand hatte und welchen Anteil ich an der Situation hatte. Denn wenn ich das Ruder selbst übernehme, bin ich am stärksten. Deshalb mache ich niemandem mehr einen Vorwurf. Ich bin allein für diesen Suizidversuch verantwortlich. Dennoch müssen wir über fehlende Führungskompetenz und mangelnde Empathie sprechen. Für solch ein Führungsverhalten möchte ich keinen Freifahrtschein ausstellen. Ich war aber selbst das größte Problem und zugleich die einzige Lösung. Ich habe damals anderen die Schuld gegeben. Wenn man das tut, übergibt man diesen Menschen gleichzeitig die Macht über sich selbst. Ja, ich habe Fehler gemacht, und ja, die Verantwortlichen haben unangemessen reagiert. Mir fehlten die Instrumente für ein Konfliktmanagement. Ich habe dann eine Therapie gemacht und war nach einem Jahr medizinisch komplett geheilt. In den vergangenen 14 Jahren habe ich keinen Rückfall mehr erlitten.

DEINE MEINUNG

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Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

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SPORT1: Angenommen, ein Bundesliga-Schiedsrichter würde heute offen sagen: „Ich bin psychisch überlastet und brauche eine Pause.“ Was würde Ihrer Einschätzung nach anschließend passieren?

Rafati: Das würde kein Bundesliga-Schiedsrichter machen. Das größte Problem dabei ist, dass man selbst gar nicht bemerkt, psychisch überlastet zu sein. Oftmals ist man in einem Tunnel und hat sich festgefahren. Dann sieht man nur die Rahmenbedingungen oder andere Personen als eigentliche Ursache. Deshalb ist Präventionsarbeit unbedingt erforderlich. Dadurch würde auch eine größere Sensibilität dafür entstehen. Man würde erkennen, dass es verdammt stark ist, über Gefühle zu sprechen. Ja, Männer, wir dürfen weinen. Das ist stark, befreit und beflügelt. Meine Gefühle damals zu unterdrücken, war schwach.

„Meine Fehlerkultur war unangemessen“

SPORT1: Können Sie uns eine konkrete Situation aus Ihrer Bundesliga-Zeit schildern, in der Sie den Druck besonders stark gespürt haben – und die ein Zuschauer vor dem Fernseher nicht mitbekommen konnte?

Rafati: Zum Schluss dachte ich vor lauter Angst, meinen Job zu verlieren, mehr daran als an das Spiel. Bei meinem letzten Bundesligaspiel, VfB Stuttgart gegen Hoffenheim, habe ich nach einem Zweikampf im Strafraum erst einmal gepfiffen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht genau, ob ich auf Elfmeter oder Schwalbe entscheiden würde. Ich habe schließlich intuitiv und aufgrund der Spielerreaktionen auf Elfmeter entschieden. Zum Glück war das richtig.

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SPORT1: Nehmen Sie uns einmal mit in die Stunden nach einer eigenen schweren Fehlentscheidung: Was ging Ihnen durch den Kopf, wenn Sie nach dem Spiel nach Hause kamen?

Rafati: Meine Fehlerkultur war unangemessen. Ich habe einmal in Nürnberg gegen Mönchengladbach einen rabenschwarzen Tag erwischt und einen klaren Elfmeter übersehen. Zu Hause verkroch ich mich unter der Decke und konnte nicht einschlafen. Ich wusste nicht, wie ich das am nächsten Tag meinem Chef erklären sollte. Eine Woche zuvor hatte mein Chef auf der Halbzeittagung angekündigt, Änderungen auf der FIFA-Liste vornehmen zu wollen. Er erwartete, dass sich zwei Schiedsrichter freiwillig aus dem internationalen Geschäft zurückziehen. Dabei schaute er immer wieder mich an. Damit kam ich nicht klar, ich war der Sache nicht gewachsen. Hätte ich mich gedanklich nicht ständig damit beschäftigt und die Entscheidung akzeptiert, wäre mir dieser Fehler im Spiel womöglich nicht passiert.

Rafati übt Kritik an seine Chefs

SPORT1: Auf dem Platz mussten Sie Sicherheit ausstrahlen – auch dann, wenn Sie selbst zweifelten.

Rafati: Grundsätzlich habe ich mich auf dem Platz immer sicher gefühlt. Aber während meiner Krise in den letzten 18 Monaten hat man mir die Unsicherheit allein an der Körpersprache angemerkt. Ich war nicht mehr der Alte, sondern innerlich zusammengebrochen. Die Insider erkannten das sofort.



SPORT1: Nicht nur die Öffentlichkeit urteilt über Schiedsrichter. Auch die internen Bewertungen ihrer Leistungen entscheiden über weitere Einsätze. Wie hat dieses System Ihren Umgang mit eigenen Fehlern beeinflusst?

Rafati: Dieses System beim DFB ist wie jedes andere System in der Berufswelt. Sympathie und Antipathie spielen eine große Rolle. Damit kam ich klar, auch wenn nachweislich durch unsere Führungskräfte von außen Einfluss genommen wurde und insgesamt eine Missstimmung unter den Schiedsrichtern aufkam.

7:09 SPORT1 Gräfe packt gegen DFB aus: "Es fing mit Rafati an…"

Besondere Erinnerung an Uli Hoeneß

SPORT1: Welche Äußerung eines Spielers oder Trainers ist Ihnen bis heute in Erinnerung geblieben, weil sie für Sie eine persönliche Grenze überschritten hat?

Rafati: Einmal fing es emotional an, ging aber sehr nett zu Ende. Uli Hoeneß hat mich einmal in der Halbzeitpause eines Spiels zwischen Bayern und Duisburg empfangen und dabei wie ein Rohrspatz geschimpft. Ich habe ihm daraufhin die Hand ausgestreckt und gesagt: „Guten Tag erst einmal. So kenne ich Sie gar nicht.“ Bevor die zweite Halbzeit begann, habe ich ihn, als er sich wieder beruhigt hatte, demonstrativ an seiner Kabinentür abgefangen und ihm ruhig erklärt, weshalb ich so kleinlich gepfiffen hatte. Ich sagte: „Herr Hoeneß, Sie sind doch ein Geschäftsmann und kennen das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wenn zu viel geholzt wird, muss ich mehr pfeifen. Wenn die Jungs wieder Fußball spielen, lasse ich laufen.“ Er nahm mich in den Arm, und wir hatten uns wieder lieb.

SPORT1: Erinnern Sie sich umgekehrt an einen Spieler oder Trainer, der Ihnen nach einer umstrittenen Entscheidung mit besonderem Respekt begegnet ist? Was hat dieser Mensch anders gemacht?

Rafati: Poldi, Schweini und Ballack haben mir immer besonderen Spaß gemacht. Poldi sagte vor dem Spiel immer: „Chef, ich bin heute ruhig.“ Wenn im Spiel etwas passierte, haben wir diskutiert, aber immer respektvoll und auf Augenhöhe. Schweini hat mit einem schelmischen Lächeln nachgefragt, ob er nicht gefoult worden sei. Ich hatte dann einen lockeren Spruch parat, und es ging weiter. Ballack hat mich bei Bayern gegen Dortmund während des Spiels ständig angequatscht. Dann habe ich ihm gesagt: „Wir beide sind Altherren-Spieler und haben wenig Luft. Wenn wir weiter diskutieren, können wir uns nach 70 Minuten auswechseln lassen.“ Er zwinkerte mir zu, und ich habe ihn bis zum Schlusspfiff nicht mehr gesehen. Ich glaube, wenn man mit den Leuten vernünftig umgeht, sind sie dafür dankbar.

SPORT1: Ihr eigenes Auftreten auf dem Platz sehen Sie heute selbstkritisch.

Rafati: Ich habe früher auf dem Platz sehr arrogant gewirkt. Meine Spielführung war von oben herab. Das machte mich unbeliebt. Wenn ich beispielsweise eine Gelbe Karte zeigte, schaute ich sehr kalt und ließ kaum mit mir reden. Heute weiß ich, dass das ein Persönlichkeitsdefizit war. Nach meiner Krise habe ich sehr hart an mir gearbeitet. Nach der Therapie habe ich im Selbststudium über 300 Bücher zu Themen wie Führung, Changemanagement, Stressmanagement und Motivation gelesen. Als ich 2024 als Schiedsrichter in die von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründete Baller League eingeladen wurde, konnte ich ausprobieren, ob ich es verstanden hatte.

„Ich werte es heute als Kompliment“

SPORT1: Was haben Sie dort konkret anders gemacht?

Rafati: Ich bin mit den Spielern partnerschaftlich umgegangen, auf Augenhöhe. Bei Fehlverhalten habe ich ihnen beispielsweise beide Hände auf die Schultern gelegt und damit Nähe und Empathie signalisiert. Ich habe angesprochen, dass ich weiß, dass ein Spieler in der Vorwoche einen Penalty verursacht hat und deshalb unter Druck steht. Auch beim Zeigen einer Karte habe ich nicht mehr kalt geschaut, sondern augenzwinkernd gesagt: „Ich hätte den auch weggegrätscht, aber ich muss dir trotzdem zwei Minuten geben.“ Der Spieler hat mir auf die Schulter geklopft und ist entschuldigend vom Platz gegangen. Gleiche Strafe, andere Wirkung. Diese Spieler haben mir dann auch einen Fehler verziehen. Das war eine riesige Erfahrung und eine persönliche Weiterentwicklung für mich. Mit vielen Spielern habe ich bis heute über Instagram Kontakt. Sie schreiben mir immer wieder, dass ich in der Icon League pfeifen soll.

SPORT1: Auch wir Journalisten tragen Verantwortung. Können Sie an einem Beispiel beschreiben, wann Sie Kritik an Ihrer Leistung als berechtigt empfanden – und wann Sie sich als Mensch herabgesetzt fühlten?

Rafati: Ich wurde bei der Spielerumfrage des kicker dreimal zum schlechtesten Schiedsrichter gewählt. Das lag insbesondere an meinem arroganten Auftreten. Absolut nachvollziehbar. Wenn ich heute darauf schaue, erkenne ich mich selbst nicht wieder. Einmal bekam ich nach einem Spiel eine SMS: „Herr Rafati, wenn Sie zum Interview rauskommen, kriegen Sie die Note zwei, und wenn nicht die Note vier!“ Ich bin rausgegangen und habe gesagt: „Den Mist machen Sie nicht mit mir. Sie können mir jede Woche die Summe beider Noten geben, aber nicht so!“ Dann habe ich die Kabinentür zugeknallt. Die Folge: Wenn ich schlecht war, bekam ich die Schulnote sechs, wenn ich gut war, die Note fünf. Heute würde ich meine Fähigkeiten im Umgang mit solchen Situationen nutzen und zurückschreiben: „Was muss ich denn tun, damit ich eine Eins kriege?“ Dazu ein Smiley. Journalisten machen auch nur ihren Job, und dazu gehört auch mal negative Berichterstattung.

SPORT1: Trotzdem heißt es häufig: „Der wird dafür bezahlt, der muss das aushalten.“

Rafati: Ich werte es heute als Kompliment. Dahinter stecken Neid und eigene unbefriedigte Bedürfnisse. Auch Millionäre haben Gefühle und Ängste und sind verletzbar. Kein Geld dieser Welt kann das ändern.

Rafati: Das müsste der DFB konkret ändern

SPORT1: Welche Wirkung hat es aus Ihrer Sicht bis hinunter auf die Amateurplätze, wenn Bundesliga-Trainer öffentlich über Schiedsrichter sprechen?

Rafati: Die Wirkung ist verheerend. Wir werden immer darüber reden und nichts ändern. Das ist aber dem System geschuldet. Wir haben eine Bildungslücke. Meine Lösung: In Schulen müsste man Fächer wie Psychologie, Philosophie und Sozialwissenschaften einführen, damit junge Menschen den Umgang miteinander besser einordnen können. Es braucht eine Stärkung der Selbstführung und das Loslassen veralteter und überholter Glaubenssätze. Das bedeutet nicht, dass andere nicht ihren Teil dazu beitragen. Es bedeutet vielmehr: Wir können andere nicht ändern, nur unseren Blickwinkel auf sie und das, was wir daraus machen.

SPORT1: Was müsste der DFB konkret verändern, damit ein Schiedsrichter Überforderung frühzeitig ansprechen kann, ohne Nachteile für seine Laufbahn befürchten zu müssen?

Babak Rafati bei einem Vortrag über Stress, Mobbing und Depressionen Babak Rafati bei einem Vortrag über Stress, Mobbing und Depressionen © IMAGO/Noah Wedel

Rafati: Ich glaube, dass wir nicht nur über ein Schiedsrichterproblem beim DFB sprechen. Es betrifft auch viele Profifußballer, die sich nicht trauen, offen darüber zu sprechen. Das Thema mentale Gesundheit ist sehr sensibel. Ich selbst habe damals zunächst gar nicht erkannt, dass ich mental erschöpft war, und nur noch funktioniert. Es braucht regelmäßig Workshops und Vorträge, wie es sie auch in Unternehmen gibt. Dort ist beispielsweise das betriebliche Gesundheitsmanagement fest verankert. Aus meiner täglichen Arbeit als Mentalcoach mit Profifußballern weiß ich auch, dass mentale Schwäche in den Nachwuchsleistungszentren nicht erwünscht ist. Schon bei einer ansatzweisen Erwähnung droht das Karriereende. Da müsste man ansetzen. Mentale Erschöpfung muss erlaubt sein.

SPORT1: Was lieben Sie bis heute am Fußball?

Rafati: Der Fußball ist meine Leidenschaft und hat mein Leben geprägt. Ich war 25 Jahre Schiedsrichter, und nur die letzten zwei Jahre davon waren für mich die Hölle. Mir hat der Fußball so viel gegeben. Ich bin um die halbe Erde gereist. Das ist ein Privileg.

SPORT1: Wie blicken Sie heute auf das Ende Ihrer Schiedsrichterkarriere?

Rafati: Dass es so zu Ende ging, ist kein Schicksalsschlag. Nein, Glück und Erfolg sind trainierbar. Ich habe es selbst verzapft und zum Glück mit zwei Sechsern im Lotto zurück ins Leben gefunden. Der erste Sechser ist meine Frau. Ohne sie würde ich heute nicht mehr leben. Eine ganz besondere Lovestory. Der zweite Sechser ist die Therapie, bei der ich komplett geheilt wurde und die schönste Begegnung meines Lebens hatte: mit meinem inneren Ich.

SPORT1: Was gibt Ihnen Ihre heutige Arbeit?

Rafati: Heute darf ich in großen Unternehmen Vorträge halten und meine Erfahrungen zu Themen wie Stressmanagement, Changemanagement, Motivation und Führung weitergeben. Dabei vermittle ich Strategien gegen Stress und Leistungsdruck. Zudem bin ich Mentalcoach für Profifußballer und Führungskräfte. Die Arbeit mit den Fußballern macht mir riesigen Spaß, und da schließt sich der Kreis. Ich bin dem Fußball irgendwie erhalten geblieben. Ansonsten habe ich die Pfeife gegen das Mikro getauscht und bin vom Referee zum Referenten geworden.