Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Neuer krank: Einsatz gegen Hoffenheim offenbar fraglich

Neuer krank: Einsatz gegen Hoffenheim offenbar fraglich

Der Münchner Kapitän soll laut Bild am Freitag im Training gefehlt haben.
Manuel Neuer
Manuel Neuer
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
Der Münchner Kapitän soll laut Bild am Freitag im Training gefehlt haben.

Bayern München bangt offenbar im Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) um den Einsatz von Manuel Neuer. Der 39 Jahre alte Keeper ist laut Bild-Zeitung erkrankt und fehlte deshalb auch am Freitag im Training des deutschen Rekordmeisters. Neuer könnte bei einem Ausfall einmal mehr von Jonas Urbig ersetzt werden.

Dafür soll Torjäger Harry Kane an der Einheit der Bayern wieder teilgenommen haben. Der Engländer hatte unter der Woche an zwei Tagen wegen einer Erkältung nicht trainieren können.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite