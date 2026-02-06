Bayern München bangt offenbar im Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) um den Einsatz von Manuel Neuer. Der 39 Jahre alte Keeper ist laut Bild-Zeitung erkrankt und fehlte deshalb auch am Freitag im Training des deutschen Rekordmeisters. Neuer könnte bei einem Ausfall einmal mehr von Jonas Urbig ersetzt werden.
Neuer krank: Einsatz gegen Hoffenheim offenbar fraglich
Der Münchner Kapitän soll laut Bild am Freitag im Training gefehlt haben.
Manuel Neuer
Dafür soll Torjäger Harry Kane an der Einheit der Bayern wieder teilgenommen haben. Der Engländer hatte unter der Woche an zwei Tagen wegen einer Erkältung nicht trainieren können.