Neuer krank: Einsatz gegen Hoffenheim offenbar fraglich

Bayern München bangt offenbar im Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) um den Einsatz von Manuel Neuer. Der 39 Jahre alte Keeper ist laut Bild-Zeitung erkrankt und fehlte deshalb auch am Freitag im Training des deutschen Rekordmeisters. Neuer könnte bei einem Ausfall einmal mehr von Jonas Urbig ersetzt werden.