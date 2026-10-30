Harry Kane entschied eine der engsten Abstimmungen in der Geschichte des Ballon d'Or für sich. Das sind die offiziellen Ergebnisse.

Harry Kanes Wahl zum Gewinner des Ballon d’Or galt bereits als äußerst knappe Angelegenheit – nun sind auch die offiziellen Zahlen da. France Football veröffentlichte am Freitagabend das Ergebnis und die Stimmenverteilung.

Demnach setzte sich der englische Torjäger des FC Bayern mit nur 28 Punkten Vorsprung (1055 Punkte) am vergangenen Montag vor WM-Rekordtorschütze Kylian Mbappé (1027) durch. Es war damit eines der engsten Rennen in der Geschichte der Auszeichnung. Der drittplatzierte spanische Weltmeister Lamine Yamal (881) lag dagegen schon recht deutlich zurück.

Harry Kane gewann den Ballon d’Or nur knapp Harry Kane gewann den Ballon d’Or nur knapp © AFP/SID/FRANCK FIFE

Insgesamt 100 Journalisten aus den 100 bestplatzierten Ländern der FIFA-Weltrangliste waren wahlberechtigt. 40 von ihnen setzten Kane auf Rang eins. Mbappé wurde dagegen von nur 23 Stimmberechtigten als bester Profi bewertet.

Kane in Deutschland nur auf Rang drei

Karl-Heinz Wild, der Deutschland im Voting vertrat, setzte Kane nur auf Rang drei. Mbappé landete dagegen auf dem ersten Platz, Rodri auf Platz zwei.

Kanes Vorsprung war am Ende auch geringer als der Abstand bei der Wahl 2024, als zwischen dem spanischen Sieger Rodri und dem Brasilianer Vini Jr. nur 41 Punkte lagen. Knapper ging es zuletzt nur 2019 zu, damals gewann Argentiniens Superstar Lionel Messi mit sieben Punkten Vorsprung auf den Niederländer Virgil van Dijk.

Diese Länder wählten Kane auf Rang 1:

Angola

Australien

Belgien

Bolivien

Bosnien-Herzegowina

Chile

Costa Rica

Dänemark

El-Salvador

England

Hati

Iran

Irland

Israel

Jamaika

Japan

Kanada

Kolumbien

Kosovo

Luxemburg

Montenegro

Neuseeland

Nordirland

Norwegen

Oman

Österreich

Polen

Russland

Saudi-Arabien

Schottland

Schweden

Senegal

Slowakei

Slowenien

Südafrika

Uganda

Ungarn

Uruguay

Usbekistan

Venezuela

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)