Bayern statten Santos Daiber mit Profivertrag aus

SID 23.03.2026 • 14:59 Uhr Der 19-Jährige erhält einen Kontrakt bis 2030.

Bayern München hat das Talent David Santos Daiber mit einem Profivertrag ausgestattet. Der portugiesische U19-Nationalspieler unterschrieb bis 2030. Santos Daiber kam 2016 vom Münchner Stadtteilklub TSV Milbertshofen in den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters und hat im vergangenen Dezember sein Profidebüt gefeiert. Inzwischen kam er ein weiteres Mal für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zum Einsatz.

„Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler“, sagte Sportdirektor Christoph Freund und betonte: „Wir trauen ihm viel zu.“ Santos Daiber habe „durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht“.