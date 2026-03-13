Kompany bestätigt: So löst Bayern das Torwart-Dilemma

Maximilian Huber 13.03.2026 • 10:23 Uhr Sven Ulreich wird am Samstag das Tor des FC Bayern in Leverkusen hüten. Das bestätigt Cheftrainer Vincent Kompany am Freitag.

Nach 539 Tagen wird Sven Ulreich in einem Pflichtspiel wieder das Tor des FC Bayern München hüten. Das bestätigte Cheftrainer Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen.

Der 37-Jährige hatte zuletzt am 21. September 2024 beim 5:0-Sieg der Bayern in der Bundesliga bei Werder Bremen im Tor gestanden. Ulreich kommt zu seinem Einsatz, weil das Duo Manuel Neuer und Jonas Urbig verletzungsbedingt fehlen wird.

Lob und Zuspruch von Kompany und Eberl

„Er ist eine stabile Persönlichkeit, ein stabiler Torwart mit viel Erfahrung. Er hat viele Spiele in seiner Karriere gemacht. Es ist aber nicht so, dass morgen der Druck und Fokus nur auf Ulle sind“, sagte Kompany und stellte klar: „Er hat es richtig gut gemacht im Training. Das soll er im Spiel zeigen. Wir haben mit Ulle im Tor schon Spiele gewonnen.“

Auch Sportvorstand Max Eberl lobte Ulreich in höchsten Tönen: „Sven ist eine große Persönlichkeit. Er ist schon lange beim FC Bayern. Er kennt die Rolle als Nummer zwei, er kennt die Rolle des Einspringens. Er hat klaglos die Rolle angenommen, dass mit Jonas ein neuer zweiter Torwart dazugekommen ist […]. Wir haben nicht einmal gezuckt, nicht eine Sekunde. Wir wissen, dass er es so gut macht wie die anderen beiden."