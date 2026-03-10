Newsticker
Champions League>

FC Bayern: Urbig muss ins Krankenhaus

Bayern-Star im Krankenhaus

Jonas Urbig muss aufgrund von Sehstörungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Torhüter hatte sich in der letzten Aktion des Spiels verletzt.
Der FC Bayern München gewinnt das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Atalanta Bergamo zwar deutlich, muss aber drei verletzte Spieler hinnehmen. Sportvorstand Max Eberl gibt nach der Partie erste Updates zur Situation von Alphonso Davies, Jamal Musiala und Jonas Urbig.
David Funk, Stefan Kumberger
Der Gala-Auftritt des FC Bayern am Dienstagabend beim 6:1-Sieg in der Champions League gegen Atalanta Bergamo wurde gegen Ende in Teilen von den Verletzungen von Alphonso Davies, Jamal Musiala und Jonas Urbig überschattet.

Letzterer hatte sich in der letzten Aktion des Spiels verletzt, als er bei einer Hereingabe von der rechten Seite schmerzhaft mit Nikola Krstovic zusammengerauscht war. Er musste im Anschluss, von zwei Betreuern begleitet, den Rasen verlassen.

Nach SPORT1-Informationen musste Urbig im Anschluss mit Sehstörungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

„Er ist ein bisschen benebelt jetzt gerade und hat natürlich ziemlich Kopfschmerzen. Da kann ich jetzt auch noch nicht abschließend sagen, was da konkret passiert ist“, sagte Sportvorstand Max Eberl noch im Anschluss an die Partie.

Auch Joshua Kimmich wusste noch nichts von einer genauen Diagnose: „Ich glaube, Jonas hat eine Gehirnerschütterung. Ich weiß nicht, wie lange so etwas dauert. Es ist nur das, was ich gehört habe. Ich bin kein Arzt.“

