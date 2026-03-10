FC Bayern: Urbig muss ins Krankenhaus

David Funk , Stefan Kumberger 11.03.2026 • 00:12 Uhr Jonas Urbig muss aufgrund von Sehstörungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Torhüter hatte sich in der letzten Aktion des Spiels verletzt.

Der Gala-Auftritt des FC Bayern am Dienstagabend beim 6:1-Sieg in der Champions League gegen Atalanta Bergamo wurde gegen Ende in Teilen von den Verletzungen von Alphonso Davies, Jamal Musiala und Jonas Urbig überschattet.

Letzterer hatte sich in der letzten Aktion des Spiels verletzt, als er bei einer Hereingabe von der rechten Seite schmerzhaft mit Nikola Krstovic zusammengerauscht war. Er musste im Anschluss, von zwei Betreuern begleitet, den Rasen verlassen.

Nach SPORT1-Informationen musste Urbig im Anschluss mit Sehstörungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

„Er ist ein bisschen benebelt jetzt gerade und hat natürlich ziemlich Kopfschmerzen. Da kann ich jetzt auch noch nicht abschließend sagen, was da konkret passiert ist“, sagte Sportvorstand Max Eberl noch im Anschluss an die Partie.