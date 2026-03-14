FC Bayern: VAR-Wirbel um Kane-Treffer!

Philipp Heinemann 14.03.2026 • 17:27 Uhr Harry Kane trifft nur Sekunden nach seiner Einwechslung, doch der FC Bayern jubelt nur kurz. Ein zweites Mal sorgt der VAR für einen aberkannten Treffer der Münchner.

Bayern-Superstar Harry Kane hat beim Bundesliga-Remis gegen Bayer Leverkusen (1:1) nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum Ausgleich getroffen - doch die Freude beim Rekordmeister währte nur kurz.

Der Treffer in der 61. Spielminute wurde nach einer VAR-Intervention von Hauptschiedsrichter Christian Dingert zurückgenommen - sein Urteil: Kane hatte sich eines Handspiels schuldig gemacht.

Kane war bei einem Klärungsversuch von Leverkusens Torhüter Janis Blaswich in die Höhe gesprungen, der geblockte Ball landete bei seinem Teamkollegen Luis Díaz. Dieser passte den Ball zurück zu Kane, der aus kurzer Distanz problemlos einschob.

Schiedsrichter erkennt zwei Bayern-Tore ab

Kanes Arm war im Sprung am Körper angelegt, in der Luft bewegte sich der Ellenbogen jedoch leicht nach vorne. Dingert wurde vom VAR an die Seitenlinie geschickt und wertete die Bewegung als strafbares Handspiel. Zu diesem Zeitpunkt lag Bayern mit 0:1 hinten. Kane war wenige Augenblicke zuvor für Lennart Karl eingewechselt worden.

„Ich kenne die Regel tatsächlich nicht beim Tor von Harry, als er da mit dem Ellbogen so ein bisschen blockt”, sagte Bayern-Spieler Joshua Kimmich bei DAZN: „Ich dachte immer nur, wenn sofort danach das Tor erzielt wird, ist es ein strafbares Handspiel. Weil es ja keine Absicht ist, der Arm ist nicht weit weg vom Körper.“

Deutlicher wurde sein Teamkollege Jonathan Tah: „Das ist kein Handspiel. Er dreht sich weg. Ich finde nicht, dass der Arm irgendwie extrem weit weg vom Körper ist. Und deswegen ist es kein Handspiel für mich. Aber der Schiedsrichter hat so entschieden.“

Auch Tah-Treffer zählt nicht

Dingert annullierte damit einen zweiten Treffer der Münchner Gäste in der BayArena. Im ersten Durchgang hatte Tah den Ball nach einem Freistoß bereits aus kurzer Distanz über die Linie bugsiert (26.), die Kugel hatte dabei seinen Arm berührt. Bei der Torerzielung ist auch ein unabsichtliches Handspiel strafbar.

Ebenfalls in der ersten Halbzeit hatte Bayerns Nicolas Jackson nach VAR-Hinweis die Rote Karte gesehen (42.). Diese war nach einem rüden Foul unstrittig.