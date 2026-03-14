Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Heftiges Foul - Kane-Ersatz fliegt vom Platz

Kane-Ersatz fliegt vom Platz

Nicolas Jackson wird vom Platz gestellt. Der Stürmer des FC Bayern begeht ein schlimmes Foul und muss vorzeitig in die Kabine.
Der FC Bayern München kann bis zum Ende der Bundesliga-Saison noch mindestens drei weitere Rekorde brechen. Im Zentrum stehen dabei Harry Kane und Michael Olise.
Julius Schamburg
Nicolas Jackson wird vom Platz gestellt. Der Stürmer des FC Bayern begeht ein schlimmes Foul und muss vorzeitig in die Kabine.

Platzverweis für Nicolas Jackson! Der Stürmer des FC Bayern ist im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (LIVETICKER) mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Es lief die 41. Minute: Jackson, der erneut den angeschlagenen Harry Kane vertrat, kam bei einem Zweikampf im Mittelfeld zu spät. Der Senegalese erwischte Leverkusens Martin Terrier mit offener Sohle am Knöchel, dabei knickte das Sprunggelenk des Franzosen weg.

FC Bayern: Rot für Jackson nach VAR-Eingriff

Schiedsrichter Christian Dingert zeigte Jackson zunächst nur die Gelbe Karte, wurde dann aber vom VAR an den Monitor am Spielfeldrand gebeten. Nach Ansicht der Bilder änderte der Unparteiische seine Entscheidung und stellte Jackson vom Feld.

„Ich glaube, Jackson selbst hat auch keine Antwort, warum er das macht. Das ist eine ganz klare Rote Karte. Mega unnötig“, analysierte Sky-Experte Patrick Helmes die Szene in der Halbzeitpause.

Terrier blieb lange mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Der 29-Jährige konnte aber weiterspielen.

Zur Pause lag Leverkusen dank eines Tores von Aleix Garcia mit 1:0 in Führung (6.). Ein vermeintlicher Treffer von Jonathan Tah wurde wegen eines Handspiels wieder einkassiert (26.).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite