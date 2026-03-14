FC Bayern: Heftiges Foul - Kane-Ersatz fliegt vom Platz

Julius Schamburg 14.03.2026 • 16:24 Uhr Nicolas Jackson wird vom Platz gestellt. Der Stürmer des FC Bayern begeht ein schlimmes Foul und muss vorzeitig in die Kabine.

Platzverweis für Nicolas Jackson! Der Stürmer des FC Bayern ist im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (LIVETICKER) mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Es lief die 41. Minute: Jackson, der erneut den angeschlagenen Harry Kane vertrat, kam bei einem Zweikampf im Mittelfeld zu spät. Der Senegalese erwischte Leverkusens Martin Terrier mit offener Sohle am Knöchel, dabei knickte das Sprunggelenk des Franzosen weg.

FC Bayern: Rot für Jackson nach VAR-Eingriff

Schiedsrichter Christian Dingert zeigte Jackson zunächst nur die Gelbe Karte, wurde dann aber vom VAR an den Monitor am Spielfeldrand gebeten. Nach Ansicht der Bilder änderte der Unparteiische seine Entscheidung und stellte Jackson vom Feld.

„Ich glaube, Jackson selbst hat auch keine Antwort, warum er das macht. Das ist eine ganz klare Rote Karte. Mega unnötig“, analysierte Sky-Experte Patrick Helmes die Szene in der Halbzeitpause.

Terrier blieb lange mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Der 29-Jährige konnte aber weiterspielen.