So planen die Bayern ihre Titel-Feier

Niklas Trettin , Stefan Kumberger 20.04.2026 • 22:11 Uhr Der FC Bayern hat die Meisterschaft bereits sicher, doch die ganz große Feier lässt noch auf sich warten. Der Partyplan der Münchner soll allerdings schon feststehen.

So will die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany die Spannung hochhalten und stellte interne Feierlichkeiten zunächst hinten an. Der offizielle Rahmen für die Meisterehrung steht dabei längst fest. Die Schale wird am 16. Mai nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln übergeben. Erst danach soll auch der emotionale Höhepunkt folgen. Mit den Fans im Herzen Münchens.

FC Bayern: Gibt es eine zweite große Party?

Wie die Bild berichtete, ist die traditionelle Feier auf dem Marienplatz für Sonntag, den 17. Mai, geplant. Dort wird die Mannschaft im Rathaus empfangen, ehe sie sich auf dem Balkon den Anhängern präsentiert. Auch die Pläne für den Vorabend sind wohl durchstrukturiert: Nach der Schalenübergabe soll es für Team und Verantwortliche zu einer geschlossenen Feier mit geladenen Gästen in die Paulaner-Brauerei auf dem Nockherberg gehen.

Und es könnte nicht die einzige Party bleiben. SPORT1 weiß: Sollten die Münchner auch im DFB-Pokal und in der Champions League erfolgreich sein, steht eine zusätzliche große Ehrung für den möglichen Triple-Gewinn im Raum. Offen ist dabei noch die Terminfrage, da die Spieler unmittelbar nach dem letzten Pflichtspiel zur Weltmeisterschaft abreisen müssten.