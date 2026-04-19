FC Bayern: Es muss noch mehr kommen! Ein Kommentar

Stefan Kumberger 19.04.2026 • 22:51 Uhr Der FC Bayern krönt sich bereits am 30. Spieltag zum Deutschen Meister. Der Titel in der Liga darf allerdings nur der Anfang sein – schließlich ist die Konstellation so komfortabel wie selten.

Mit 4:2 gewinnt der FC Bayern am Sonntagabend gegen den VfB Stuttgart und holt sich damit bereits jetzt den Titel in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, ihr Münchner! Diese Meisterschaft ist etwas ganz Besonderes, schließlich stürmten die Bayern vom ersten Spieltag an unaufhaltsam Richtung Schale.

Wichtigster Faktor dabei war nicht die Schwäche der Konkurrenz, sondern die eigene Stärke und die Dominanz, mit der die Münchner auftraten. Dass man den uralten Torrekord aus der Saison 1971/72 geradezu pulverisieren wird, spricht Bände.

Es ist das große Verdienst von Vincent Kompany, dass sein Team und der ganze Verein so blendend dastehen. Überlegen waren die Bayern schon oft, attraktiv gespielt haben sie ebenfalls in zahlreichen Spielzeiten – doch aktuell steht für den Rekordmeister eine echte Mannschaft auf dem Platz.

Für den FC Bayern war die Konstellation selten besser

Das liegt daran, dass der Trainer sowohl intern als auch extern souverän auftritt – klar im Inhalt, verbindlich im Ton. Der Belgier ist gerade einmal 40 Jahre alt, doch trotzdem beherrscht er es meisterlich, sich im Bayern-Kosmos unfallfrei zu bewegen. Chapeau!

Obendrein zeigt Kompany genau den Ehrgeiz, den man an der Säbener Straße braucht und der ihn jetzt zu weiteren Titeln führen muss. Ja, muss!

Denn die Konstellation, die sich die Münchner erarbeitet haben, war selten besser. Im Halbfinale der Champions League hat man das wichtige Rückspiel zu Hause, zudem fällt die Belastung in der Bundesliga weg. Und im Pokal sollten die Demütigungen in den vergangenen Jahren eigentlich genug Motivation liefern.