Bundesliga: Fan-Protest! Kuriose Unterbrechung in Mainz

Felix Kunkel 10.05.2026 • 20:16 Uhr Die Partie zwischen Mainz und Union muss früh unterbrochen werden. Grund für die Pause sind Tennisbälle und andere Gegenstände, die aus dem Gästeblock aufs Feld fliegen.

Kuriose Unterbrechung beim Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin. In der 17. Minute beim Stand von 0:0 flogen plötzlich dutzende Tennisbälle aus dem Gästeblock auf den Rasen der Mewa Arena. Die Partie wurde sofort unterbrochen.

Die Aktion der Fans richtete sich gegen die Anstoßzeit am Sonntagabend. Neben den geworfenen Gegenständen wurden auf der Tribüne einige Banner hochgehalten, die den Unmut des Köpenicker Anhangs deutlich machten.

Helfer und Spieler sammelten die Tennisbälle auf dem Spielfeld ein. Die Kameras fingen unter anderem Nadiem Amiri ein, als der Mainzer einen Ball mit dem Vollspann auf die Tribüne feuerte.

Bundesliga: Protest gegen Anstoßzeit sorgt für Verzögerung

Die Aufräumarbeiten zogen sich jedoch, weil immer wieder frische Tennisbälle und andere Gegenstände auf den Rasen flogen. Unions Trainerin Marie-Louise Eta und Mainz-Coach Urs Fischer nutzen die Zwangspause für taktische Ansagen an die Spieler. Erst in der 23. Minute konnte das Spiel fortgesetzt werden.