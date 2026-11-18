Der Stürmer steht nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung. Trainer René Wagner hofft auf mehr Durchschlagskraft.

Der 1. FC Köln kann im Kampf gegen die sportliche Krise wieder auf Stürmer Ragnar Ache bauen. „Er ist hundertprozentig fit und wird im Kader stehen“, sagte Trainer René Wagner vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/Sky). Für einen Startelf-Einsatz des Angreifers, der sich Anfang Oktober eine Muskelverletzung in einem Testspiel zuzog, könnte es allerdings „noch einen Tacken zu früh“ sein.

Nach neun Spieltagen stehen die Kölner mit lediglich neun Punkten auf Rang 15, seit vier Ligaspielen wartet der Aufsteiger auf einen Sieg. „Wir können alle die Tabelle lesen“, sagte Wagner, der einräumte: „Wir könnten zu diesem Zeitpunkt sicher den ein oder anderen Punkt mehr haben.“ Mit zwei Toren aus den vergangenen vier Ligaspielen liegt das Hauptaugenmerk auf der lahmenden Offensive. „Wir müssen uns zwingen, dahin zu gehen, wo es wehtut“, forderte der 37-Jährige.

Beim noch ungeschlagenen Rekordmeister pocht Wagner deshalb keinesfalls allein auf Schadensbegrenzung: „Wir wollen versuchen, selbst gefährlich zu werden und uns nicht darauf verlassen, dass wir über 95 Minuten das eigene Tor verteidigen.“ Die Bayern würden seine Mannschaft zwar phasenweise in die eigene Hälfte drücken, doch Köln verfüge über genügend Tempo, um Nadelstiche zu setzen.

Dass angesichts der Ergebniskrise bereits mögliche Nachfolger wie Dino Toppmöller gehandelt werden, nimmt der FC-Coach derweil gelassen. „Am Ende gehört es dazu, dass Namen gespielt werden“, sagte Wagner. Von derartigen Diskussionen halte er sich bewusst fern: „Ich spreche mit den Leuten, die darüber entscheiden, und die sind mir gegenüber ganz klar.“