BVB: Kovac rechnet mit Saison-Aus von Ramy Bensebaini

Maximilian Huber 06.05.2026 • 14:11 Uhr Ramy Bensebaini wird Borussia Dortmund in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Das verrät Cheftrainer Niko Kovac am Mittwoch auf der Pressekonferenz.

Borussia Dortmund wird in der laufenden Saison aller Voraussicht nach auf Ramy Bensebaini verzichten müssen. Der Algerier wird sowohl im Heimspiel gegen Frankfurt als auch in Bremen nicht zum Einsatz kommen. Das verriet BVB-Cheftrainer Niko Kovac am Mittwoch auf der Spieltags-Pressekonferenz.

„Er hat weiterhin Schmerzen im Fuß. Ich glaube, dass es auch im nächsten Spiel gegen Bremen nichts werden wird, sodass es das für ihn in der Bundesliga war“, sagte Kovac.

Eine Teilnahme mit Algerien an der WM in Nordamerika sei aber nicht ausgeschlossen. „Für die WM war es das natürlich noch nicht, aber für die Bundesliga“, schob der 54-Jährige hinterher.

Bensebaini erlitt Schlag auf den Fuß

Bensebaini hatte beim 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg einen Schlag auf den Fuß bekommen und verpasste das zurückliegende Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach (0:1).